MLB》大谷翔平回溫也沒用 天使大物罕見托球失誤（影音）

Sho-Time stretches that single to a double that's Ohtani's 2nd hit for the @Angels today pic.twitter.com/pFk0bQq12h — FOX Sports West （@FoxSportsWest） August 9, 2020

〔體育中心／綜合報導〕天使作客遊騎兵系列戰最後一場，大谷翔平今揮別前2戰無安打低潮，單場3打數2安打，不過隊友發生罕見「托球全壘打」失誤，天使終場3：7吞敗，三連戰遭遊騎兵清盤，暫居美聯西區爐主。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

大谷今天首打席就敲出中間方向安打，第二打席吞下三振，第三打席面對外角高球再巧打推成左外野二壘安，並在第八局獲得四壞球保送，打擊率回升到.171，這是他本季首度先發敲出2支安打。

不過大谷的天使隊友很有狀況，大物新秀阿德爾（Jo Adell）在第5局右外野接平凡飛球，沒想到球掉出手套並彈到全壘打牆外，形成四個壘包的失誤丟掉1分。他自5日升上大聯盟以來15打數敲出2支安打，狂吞9次三振。

另外簽下7年2.45億（約新台幣75億）天價合約的明星三壘手倫登（Anthony Rendon），連續6場出賽、28打席沒有安打（中間獲得7個保送），打擊率下滑到.103。楚奧特（Mike Trout）今天也是4打數沒有安打。

天使先發投手希尼（Andrew Heaney）此役僅撐3.2局失掉5分吞敗。遊騎兵先發投手林恩（Lance Lynn）此役5局飆6K好投，奪下生涯第100勝。

阿德爾托球，讓平凡飛球彈出牆外。（美聯社）

林恩收下生涯第100勝。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法