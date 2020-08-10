NBA》莫蘭特繳雙十也無用 暴龍確定奪東部第2種子

莫蘭特與總教練詹金斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊在聯盟復賽後，戰績並不理想，賽前僅取得一勝四敗的戰績。雖然上一場比賽他們以大比分的差距擊敗雷霆，但在今對上暴龍比賽，球隊無法延續前場比賽贏球的氣勢，最終灰熊就以99：108敗給暴龍。

暴龍確定奪下東部季後賽第2種子，而灰熊在這場比賽輸球後，也讓聯盟為了復賽公平性所特別增加的附加賽確定要進行了。

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此役首節灰熊雖然以25：20領先暴龍，不過暴龍在第二節展開反撲，單節打出40對29的攻勢，反倒在半場結束取得領先。而在第三節，暴龍依舊維持高檔表現，不但團隊單節依舊取得28分的高分，球隊在防守上的表現更是驚人，只讓灰熊攻下18分，也奠定了比賽勝基。

雖然灰熊在末節有試著將縮小比分差距，但也為時已晚，最後就以9分差吞下敗仗，復賽戰績為1勝5敗，球隊近況相當低迷。

西亞卡姆本場比賽攻下全場最高的26分。（法新社）

暴龍全場六人得分上雙，以西亞卡姆（Pascal Siakam）的26分最為出色，另外板凳出發的N.鮑威爾（Norman Powell）也有16分4助攻的成績。

灰熊方面，莫蘭特（Ja Morant）繳出了17分10助攻的雙十成績，而D.布魯克斯（Dillon Brooks）獲得25分全隊最高，但可惜球隊整場比賽命中率並不理想，僅有40.7%，是落敗最大原因。

灰熊復賽後戰績為1勝5敗，季後賽席位恐不保。（法新社）

灰熊剩下的兩場比賽，分別要對上塞爾提克與公鹿，要保住老八席位難度不低。

不過即便灰熊最終兩場都贏球，守住西部第8的位置，他們還要和屆時排名第9的對手進行附加賽，並且贏得對戰後才能擠進季後賽。相信這項挑戰對於球隊陣容大多屬於年輕球員的灰熊來說，並不是一件容易的事。

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