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NBA》沒打球卻挨罰148萬！ D.格林違規招募自找麻煩傷財

2020/08/10 10:41

勇士球星D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士球星D.格林（Draymond Green）日前在節目中點名鳳凰城太陽隊球星布克（Devin Booker），應該要離開太陽隊並去贏球的隊伍，聯盟認定有涉嫌違規招募，今開罰D.格林一張5萬美元（約新台幣148萬）的罰單。

現年23歲的布克本季首度入選明星賽，他率領太陽隊在復賽打出5勝0敗的佳績，讓球隊在季後賽之路保有一線生機。布克近5戰平均繳出29.4分，本季平均有26.4分的成績。

ESPN》報導，D.格林日前在TNT的節目中大讚布克的表現，「但我兄弟還是該離開鳳凰城。（待在這）沒有好處，對他職業生涯也不好，他們必須要讓布克離開太陽。希望我兄弟能去讓他可以打出好表現、並贏球的地方。」

主持人強森（Ernie Johnson）當場就說，「你是在違規招募嗎？」D.格林則一派輕鬆地說，「或許吧。」

聯盟今天做出懲處，認為D.格林違規公開招募，開罰5萬美元。D.格林隨後在推特上PO出6個哭笑的符號。

太陽隊球星布克。（資料照，美聯社）

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