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MLB》大都會菜鳥全場最兇猛 率隊退治馬林魚

2020/08/10 10:36

大聯盟菜鳥吉梅涅茲，全場四之三並跑回三分，表現獲總教練盛讚。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大都會菜鳥吉梅涅茲（Andres Gimenez）今天手感火燙，單場三安跑回三分，加上塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）先發五局無失分，終場大都會以4:2連兩戰擊退復賽後狀況火熱的馬林魚。

吉梅涅茲今天表現火燙，第三局首先上場打擊，敲安上壘後發揮腳程優勢盜上二壘，接著再靠隊友適時安打跑回球隊第一分。四局下又敲二壘安打並藉著隊友安打奔回本壘。六局再靠麥尼爾（Jeff McNeil）高飛犧牲打跑回球隊第四分。目前梅涅茲出賽15場33打數，打擊率來到3成33。

大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）對這位新兵表現讚譽有佳，接受隨隊記者DiComo訪問時說：「這個孩子總是在學習並不斷的進步」。羅哈斯稱他是塊「海綿」，總是不斷學習各種狀況、防守的應對方式。

德葛隆今天掛帥先發，曾在2局突然失去準星，無人出局保送兩位馬林魚打者，更一度被進佔滿壘。防護員與教練上場關切，發現他的中指起了水泡，不過他暫停結束後隨即回穩，順利抓下第三個出局數化解危機。總計主投五局被敲七安，其中有一支艾奎拉（Jesus Aguilar）的兩分砲，送出六次三振失兩分，拿下本季第二場勝投。

賽揚強投德葛隆5局失2分，成功收下本季第2勝。（法新社）

馬林魚先發羅培茲（Pablo Lopez），一樣投五局，也只失兩分自責分，但因為外野手失誤多掉一分而承擔敗投。

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