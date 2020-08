NBA》白目！KD狂按別人女友照片讚 醋男火大開罵

杜蘭特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕 因阿基里斯腱斷裂而休養中的籃網球星杜蘭特(Kevin Durant) ,最近又在推特與網友槓上,原因是他沒來由地對別人的女友照片全部按讚,讓該網友暴怒。

Why are you such a wierdo? You are too wealthy for this. You really went and followed my girl thats why she BLOCKED YOU wierdo @KDTrey5