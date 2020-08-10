NBA》里拉德轟51分奪拓荒者晉級生機 七六人輸球又損大將

安東尼（右）與里拉德（左）慶祝勝利。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今天靠著里拉德（Damian Lillard）狂轟51分，終場以124：121力退七六人，晉級季後賽希望再增。七六人輸球還折損了當家中鋒恩比德（Joel Embiid），他在第一節扭傷左腳踝提前退場。

51 points in 40 minutes.@dame_lillard is DIFFERENT pic.twitter.com/PntUMsdhcg — Portland Trail Blazers （@trailblazers） August 10, 2020

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里拉德此役上陣40分鐘狂飆51分，另有3籃板和7助攻、2抄截，達成生涯第10度單場得分超過50分，追平「天鉤」賈霸並列聯盟史上第9多，這也是他本季第5次單場50分，追平哈登並列聯盟第一。

七六人當家控衛西蒙斯（Ben Simmons）日前才因左膝傷勢提前報銷，另一主將恩比德復賽以來狀態佳，4場出賽場均能得到30分和13.5個籃板，不過今天只上場6分鐘，6投1中獲得2分、4籃板就因傷退場，七六人理查森（Josh Richardson）奪賽季新高34分，卻錯失最後一擊無力回天。

隨著拓荒者贏球，距離西部第8的灰熊隊只有0.5場勝差，有機會以老8身分打附加賽，而老8席次形成拓荒者、灰熊、馬刺和太陽四搶一局面。鵜鶘、國王確定淘汰。

恩比德（左）傷退。（USA TODAY Sports）

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