NBA》里拉德轟51分奪拓荒者晉級生機 七六人輸球又損大將

安東尼(右)與里拉德(左)慶祝勝利。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者今天靠著里拉德(Damian Lillard)狂轟51分,終場以124:121力退七六人,晉級季後賽希望再增。七六人輸球還折損了當家中鋒恩比德(Joel Embiid),他在第一節扭傷左腳踝提前退場。

51 points in 40 minutes.@dame_lillard is DIFFERENT pic.twitter.com/PntUMsdhcg