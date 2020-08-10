MLB》阿庫尼亞無雙模式開啟 勇士雙重賽擊潰費城人（影音）

阿庫尼亞在雙重賽的表現炙熱，合計8打數5安5打點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場與勇士進行雙重賽，但地主隊2場都遭勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）痛擊。第一場費城人打線被全面封鎖，全場只擊出四安以0：8輸球，第二戰換成投手集體放火被逆轉，最後2：5落敗。

第一戰費城人投手群就遭到掃射，被打出14支安打，上場三任投手全都失分。勇士開路先鋒外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）4次打擊都打出安打，其中一發還是兩分砲，自己也跑回2分。佛里曼（Freddie Freeman）也有4支3的猛打表現。

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阿庫尼亞的火熱表現，也讓佛里曼受訪時稱：「他的表現太神奇了，我覺得今天即便只有他一人，他也能贏得這場比賽。」

弗里曼跟阿庫尼亞兩人單場總計打下6分，擊潰費成人投手群。（法新社）

勇士先發佛里德（Max Fried）投5局沒有失分還送出六次三振，笑納本季第三勝。費城人新秀豪爾德（Spencer Howard），初登板4.2局丟掉4分全是自責分，吞下敗投。

雙重賽第二戰，阿庫尼亞4打數中唯一的1支安打，又使他成為比賽的關鍵人物。五局下用兩分彈砲轟費城人中繼的古耶拉（Deolis Guerra），不僅讓他連續13局無失分破功，還順利逆轉戰局。隨後杜瓦爾（Adam Duvall）又從接替Guerra的摩根（Adam Morgan）手中打出一記清壘二壘安打，勇士吃下5大局。

阿庫尼亞在開賽第一週表現不理想，但近期手感逐漸加溫，過去9場比賽敲出4支二壘安打與2發全壘打，2成81打擊率，整體攻擊指數達1.019。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「他的表現有些起伏，但我看到了他的進步。他正在努力往自己設定的標準前進。只要繼續下去，他就能達成目標。」

勇士總教練史尼克鼓勵阿庫尼亞，設定好目標繼續向前。（資料照，法新社）

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