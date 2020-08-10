NBA》星海哥狂砍31分 綠衫軍延長賽氣走魔術

海沃德本場繳出31分，9籃板，5助攻的全能成績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克挾著連勝氣勢迎戰魔術，本場比賽兩隊戰況膠著，並一路緊咬至延長賽。而塞爾提克靠著「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）把握關鍵三罰，讓球隊在延長賽剩下2分14秒時超前比分，最終塞爾提克就以122：119擊敗魔術，笑納三連勝。

魔術在比賽剩下48.1秒時還領先塞爾提克5分，此時塞爾提克前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）跳了出來，先用一顆三分球將比分縮小至兩分差，並在讀秒階段投進一顆中距離跳投，將雙方戰局逼進延長賽。

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然而塞爾提克在延長賽開局陷入進攻當機，前兩分鐘一分未得，也讓球隊又陷入兩分落後的局面。不過在比賽剩下2分14秒時，海沃德一次在底角的三分出手造成伍切維奇（Nikola Vucevic）犯規，三罰全進，讓塞爾提克反倒超前對手，球隊也在最後兩分鐘把握領先優勢，收下比賽的勝利，另外還送給魔術三連敗。

塞爾提克以海沃德的表現最為出色，他本場比賽繳出31分，9籃板，5助攻的成績，一掃前場比賽只得9分的陰霾。

談到自己此戰優異的表現，海沃德在接受媒體訪問時這樣說道：「我認為當我積極進攻時，球隊就會處於絕佳的狀態。另外很多時候，我在進攻時不一定會得分，但我可以選擇傳球或是其他的選項來幫助球隊。」

伍切維奇交出26分11籃板的雙十表現。（USA TODAY Sports）

魔術方面，伍切維奇雖繳出26分11籃板的雙十成績，但可惜球隊在延長賽無法把握領先地位，最終只能吞下敗仗。

塞爾提克最終收下三連勝。（美聯社）

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