NBA》小河流繳生涯代表作 飆41分率火箭退國王

瑞佛斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭後衛「小河流」瑞佛斯（Austin Rivers）今天打出生涯代表作，狂飆個人新高41分，以129：112擊退國王。

火箭隊本季對戰勝率過五成球隊的戰績為全NBA最佳，但卻輸給勝率低於五成的球隊多達14場比賽，包括輸給尼克、活塞、黃蜂。

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此役的開局依然，在魏斯布魯克（Russell Westbrook）輪休情況下，團隊首節就發生5次失誤，第一節結束以23：36落後，好在第二節急起直追，半場結束反倒形成5分領先，終場輕取國王。火箭復賽後奪下4勝1敗，並擊敗湖人、公鹿兩支頭號種子。

哈登（James Harden）此役攻下32分、8籃板和7助攻，而瑞佛斯過去是火箭的防守中堅份子以及替補角色，不過此役他以高達7成命中率，20投14中，三分球11投6中，攻下職業生涯新高41分。

「我與全NBA最佳得分手一起比賽，還有另一個NBA的最佳得分手之一一起比賽，」瑞佛斯賽後表示，「你必須扮演好自己的角色，這就是勝利籃球。不過別誤會，我知道自己可以得分。」

Austin Rivers had himself a career night



41 PTS （career-high）

14-20 FG

6-11 3 PT pic.twitter.com/sThIrMMLMP — Bleacher Report （@BleacherReport） August 10, 2020

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