日職》陽岱鋼遭巨人隊下放 旅日台將僅宋家豪在一軍

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日職官網今天公布球員異動，打擊近況低迷的讀賣巨人台灣好手陽岱鋼，今天遭球隊下放二軍，最快要8月20日能回到一軍。

陽岱鋼在7月份打擊低迷，單月打擊率僅1成43，8月份出賽4場比賽，陽岱鋼共4打數沒有出現安打，還吞下3次三振，僅靠選到1次保送上壘。陽岱鋼前一次上場是在8月9日，當時他代打選保保送。

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陽岱鋼今年上場時間不固定，大多為代打、代守居多，先發機會少。他本季出賽30場，共48打數出現11支安打，有1轟、5分打點，打擊率0.229，吞14次三振。陽岱鋼今年在得點圈共17打席10打數僅有1支安打、4分打點，得點圈打擊率只有1成。

讀賣巨人今天除了把陽岱鋼降至二軍外，快腿重信慎之介、投手今村信貴也一同被下放二軍。

由於日本火腿王柏融、羅德左投陳冠宇、西武獅吳念庭等台將都在二軍，目前在一軍的只有樂天金鷲的投手宋家豪。

歐力士台灣投手張奕目前已從二軍前往一軍會合，這週有望升一軍、並擔任其中一場先發。

日本火腿隊明天將到千葉海洋球場和羅德隊進行6連戰，本季在二軍打擊率高達7成86的王柏融，有望本週回到一軍。

樂天金鷲台灣投手宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

歐力士台灣投手張奕。（資料照，圖片取自歐力士官網）

日本火腿王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

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