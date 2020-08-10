NBA》雷霆新秀攻下生涯新高 賞巫師泡泡聯盟唯一全敗

雷霆新秀貝茲萊。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆新秀貝茲萊（Darius Bazley）在今天對上巫師的比賽中打出代表作，他全場13投8中，攻下生涯新高的23分，另外還抓下9顆籃板，幫助球隊以121：103獲勝，並送給巫師六連敗，復賽後唯一一支不勝球隊。

雷霆首節剛開始就打出一波10比0的猛攻，並在半場取得16分的領先，另外球隊在比賽中也表出強悍的防守，除了將巫師的團隊命中率壓到41.3%，還迫使對方出現16次的失誤。

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吉爾吉斯亞歷山大本日繳出18分7助攻6籃板的全能成績。（美聯社）

雷霆全場投籃命中率超過五成，六人得分上雙。貝茲萊獲得23分全場最高，加林納里（Danilo Gallinari）拿下20分，而吉爾吉斯亞歷山大

（Shai Gilgeous-Alexander）則繳出18分7助攻6籃板的全能成績。

八村壘此役手感欠佳。（歐新社）

巫師方面，以板凳出發的J.羅賓森（Justin Robinson）攻下20分全隊最高，而日裔新秀八村壘（Rui Hachimura）雖有11分8籃板的成績，但命中率不太理想，全場11投4中，命中率36.4%。

在輸掉這場比賽後，巫師已經苦吞六連敗。對於球隊的近況，總教練布魯克斯（Scott Brooks）說：「我們都在想辦法獲得勝利，我們目前還沒贏得比賽，但我們仍要成長，並且還要照著正確的習慣去訓練。這就是我們要做的一切。」

巫師復賽首勝尚未開張。（歐新社）

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