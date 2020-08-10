NBA》雷納德39分白忙！籃網扳倒快艇寫下一紀錄

快艇不敵籃網。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部強權快艇今迎戰籃網，在P.喬治（Paul George）輪休情況下，雷納德（Kawhi Leonard ）一人獨撐大局，繳出全隊最高39分，仍難擋籃網多點開花，最終快艇以120：129落敗。

籃網今在開局展現火燙手感，單節21投18中、命中率達85.7%，並轟下45分，也是聯盟本季單節命中率最高的紀錄。即便第1節就落後達20分，快艇仍展現前段班球隊的韌性，在易籃後逐漸縮小差距，第3節雷納德一人連拿11分，率隊扳平戰局，只是仍難擋對手火力，最終以9分差落敗。

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快艇雷納德（右）。（美聯社）

籃網此役投進20顆三分球，團隊命中率55.3%，上場9人都有得分進帳，雷佛特（Caris LeVert）攻下全隊最高27分、13助攻，J.哈里斯（Joe Harris）進帳25分。快艇則以雷納德39分、6助攻、4抄截表現最佳，替補L.威廉斯（Lou Williams）進帳次高18分。

值得一提的是，籃網在復賽前遭遇傷病困擾，加上部分主力球員包含汀維迪（Spencer Dinwiddie）、D.喬丹（DeAndre Jordan）等人染疫無緣參與復賽，戰力折損不少。不過，復賽後他們展現頑強競爭力，6場比賽拿下4勝，仍位居東部第7名。

籃網雷佛特（左）。（美聯社）

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