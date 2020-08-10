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中職》假面騎士主題趴 接連開球守護台南主場

2020/08/10 15:22

《假面騎士Zero one》。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅下半季第三波主題活動，8月29日及30日於台南棒球場熱鬧登場。今年統一獅推出全新聯名「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」，邀請《假面騎士1號》以及《假面騎士Zero one》站上投手丘，擔任賽前開球嘉賓。

《假面騎士1號》。（統一獅提供）

《假面騎士系列》（仮面ライダーシリーズ，Kamen Rider Series）是日本漫畫家石之森章太郎原作，由東映於1971年起所製作的特攝電視劇。假面騎士系列在日本大受歡迎，部分日本演員的星途都是從假面騎士系列開始，其中較知名如：小田切讓、佐藤健…等。因應不同時期的假面騎士特色與粉絲群。

本次企劃規畫昭和初代首位與令和最新的假面騎士，分別為《假面騎士1號》以及《假面騎士Zero one》，經典與最新的假面騎士結合統一獅英雄球員們，一起為2020聯名主題日做出完美演出。

29週六首場，將由假面騎士1號守護台南棒球場，將與阻擾球賽進行的修卡正面對決，賽前戶外舞台及賽前場內表演，假面騎士1號將現身守護。

週日將由假面騎士Zero one登場，阻擾貝洛薩魔機偶侵略台南棒球場，連續兩天假面騎士1號及假面騎士Zero one，將在現場台南棒球場和球迷進行互動，守護台南棒球場，並且站上投手丘為捍衛職棒賽事任務開出漂亮好球。

目前兩場預售票已經超過2500張，想要搶購好座位一起進場體驗主題日活動，歡迎球迷透過全台統一超商ibon售票系統搶購預售票，當天可提早到台南棒球場一起參加各式主題活動。

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