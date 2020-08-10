羽球》戴資穎小心！ 印度「天敵」自曝在練新絕招

印度女單一姐辛度。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延後一年舉辦，世羽聯巡迴賽也因此停擺，印度疫情逐漸緩和，國家隊部分球員終於恢復訓練，其中也包括女單一姐辛度（PV Sindhu），而近日她受訪時除了透露自己會參加湯優盃外，也爆料自己最近正在練習全新的打法。

受到武漢肺炎疫情影響，包括女單好手辛度、賽娜（Saina Nehwal）在內的多名印度頂尖球員，在中斷集體訓練4個月多月後，終於在當地時間上週五重返國家隊戈比昌德訓練中心。

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辛度在接受印度《Sportstar》雜誌訪問時說道：「如果一切順利，第一場我會將參加的比賽就是10月份的湯優盃，真希望疫情能好轉，湯優杯就只剩2個月的時間了。」

不過由於各地仍持續受疫情影響，世羽聯相關賽事仍存在極大的不確定性，因此辛度也說：「計劃就是先參加湯優盃，接下來是丹麥和法國公開賽，但目前為止，我還不知道我能否按照自己的計畫走」

除了透露自己近期參賽行程外，辛度也爆料她目前正在練習一種全新的打法，讓自己攻擊增加一些變化。「（我）總是有不斷進步的強烈慾望，我正在嘗試一些全新的打法，相信你們很快就會看到，你不能總是當一個一塵不變的球員，要千變萬化來超越對手。」

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