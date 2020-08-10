SBL》九太科技簽約3新秀 自由市場更是大進補

九太科技隊率先與林柏豪（左起）、李漢昇、陳俊翰3名選秀球員簽約。（九太科技提供

〔記者林岳甫／綜合報導〕SBL九太科技今夏積極補強，今日更宣布與狀元李漢昇和第2輪挑中的「康寧雙槍」林柏豪、陳俊翰完成簽約，其中李漢昇確定拿到月薪10萬元，他也宣告將挑戰新人王獎項。

李漢昇在HBL泰山高中、UBA台灣師大都是陣中先發控球，且在2016年更到中國NBL發展，效力過湖南勇勝、武漢當代等隊，在經驗確實高於本屆選秀球員，因此九太也決定以狀元籤鎖定，並提出10萬月薪的2年約。

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李漢昇和目前九太一哥于煥亞過去就曾在台師大合作，李漢昇表示：「目標是提升球隊戰績，希望為九太奪冠，新人王會極力爭取，畢竟新秀年只有一次。希望今年能夠幫助九太打出快．穩．準的球風，讓九太體系能夠明確建立。」

至於林柏豪、陳俊翰擔任三、四號位置，其中林柏豪是康寧得分第一戰將，在108學年度UBA平均繳出17.3分、7.2籃板，高居得分榜第二名，也和九太簽下2年新秀約；陳俊翰在UBA平均貢獻11.7分、7.8籃板及1.4阻攻，在禁區及中距離的都有極大威力。

林柏豪是UBA上季得分榜亞軍，得分爆發力驚人。（九太科技提供）

陳俊翰長高195公分，擁有極佳的彈跳力，未來充滿成長性。（九太科技提供）

總教練劉嘉發表示：「李漢昇擁有旅外經驗，加上與陣中台師大體系球員熟悉，配合默契佳，是先發控球的最佳人選，確實有狀元身價。至於林柏豪、陳俊翰加入，使球隊高度大幅提升。」

值得一提的是，九太不僅簽下3名新秀，並簽下林任鴻、吳曉謹、吳宏興、李秉鴻等自由球員，整體戰力更完整，期待在SBL新季能展現威力。

九太科技隊3新秀林柏豪（左起）、李漢昇、陳俊翰，期待在新秀年打出好表現。（九太科技提供）

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