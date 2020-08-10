足球》就是踢不贏台電 航源FC苦戰逼和

航源FC後防大將AVESKA（中紅衣）多次投球化解高市台電攻勢。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業甲級足球聯賽展開第二循環最終第七輪賽事，最終雙方都未能攻進對方球門，最後以0:0握手言和，這也是兩隊在本賽季的第二次平手。

兩隊上次交手激戰90分鐘後以0:0握手言和，對戰歷史上航源FC尚未從高市台電手上 拿下過勝利。

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開賽不久航源FC就組織一波攻勢，球高吊門前遭台電守門員邱育宏捨身撲出，但這一撲不料與航源FC林明偉相撞，造成眼角受傷，高市台電進行調度，將第二門將楊力恆換上。

主場的航源FC面對強敵不敢掉以輕心，屢屢破壞高市台電的攻勢，第43分鐘高市台電林建勛在中場準確傳進禁區內卡到好位置的李祥偉，但可惜造到嚴防無法順利出腳。

航源FC雖然有零星幾次自由球機會也未能攻進台電大門。半場結束雙方以0:0平手。下半場開始，雙方堅壁清野，防守強度也越來越高，兩邊都找不到準心，攻勢串連上也陷入膠著。

賴志瑄爭搶球權。（官方提供）

第76分鐘，高市台電一次自由球由林建勛開向禁區，前插的陳昭安接獲順勢起腳，結果球落地旋轉後直接中柱無緣得分。

雙方在祭出高強度防守下，也各自領了多張黃牌，越近尾聲球員們也頻頻出現抽筋狀況。

賽後高市台電總教練陳貴人表示這場比賽賽前就預測到會是一場硬仗，端看兩隊誰能夠在場上每一秒鐘保持專注的精神，也敬佩航源FC是聯賽中防守非常強悍的對手，雖然未能拿下勝利，但兩邊都打出精彩的表現，也很期待下一循環的到來，相信每場比賽都會精采可期。

第二循環結束，聯賽積分榜再起化學變化，台中FUTURO、高市台電與六連勝的台灣鋼鐵皆取得積分30分，依照規則，台鋼因為三隊直接對戰淨勝球差為-2暫居第三，台電和Futuro淨勝球差皆為+1，比較台電與Futuro直接對戰中Futuro進球較多（3球）領先台電（2球）暫居榜首。

航源FC取得25分暫居第4，北市大同積分22分暫居第5，璉紅台體則13分暫居第6。最後兩名則是銘傳大學與紅獅FC各有5積分。

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