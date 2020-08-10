羽球》牧德盃上週圓滿結束 報名費全數捐贈做公益

第5屆牧德盃企業羽球排名賽在上週六（8日）8日於新莊體育館盛大舉辦。（主辦單位提供）



〔記者林岳甫／綜合報導〕第5屆牧德盃企業羽球排名賽在上週六（8日）8日於新莊體育館盛大舉辦，吸引合作金庫、阿默蛋糕、澳根尼、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，而主辦單位也將所有參賽隊伍報名費捐贈給公益團體-夢想之家使用。

本屆賽制分成專業組、企業組、團體賽及個人賽，不僅將賽事規模再往上推升了一個層次，連江縣政府更跨海合作，藉由賽事推廣馬袓觀光及在地特色外，也讓更多人認識馬袓美麗的四鄉五島，更邀請馬祖酒廠打造專屬的牧德盃紀念酒，成為賽事亮點之一。

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第5屆牧德盃企業羽球排名賽。（主辦單位提供）

牧德科技董事長汪光夏表示，秉持著提倡企業聘用體育績優生、培養運動員第二專長並營造公司內部運動風氣的初衷，牧德科技不僅獲得教育部體育署「運動企業認證」之外，也獲得「運動好人才、企業動起來」的經費補助，目前共有14位體優生在公司任職，約佔公司6%人力，而「牧德盃」就是在這樣的企業文化下形成，於公司內部變成一年一度的活動盛事。

牧德盃由羽球體優生蔡政羽擔任總召，號召公司員工跨部門組織籌備小組，透過活動的辦理，凝聚公司員工的向心力，這對企業治理而言，無非也是一個絕佳團隊建造的機會，並提升各部門員工在既有專業領域之外的能力。

值得一提的是，汪光夏抱持著對台灣運動產業未來發展的熱情，在體育新創圈中遇見了奧鵬科技 - 一個在新創競賽中獲得體育署優勝獎的新創團隊，預計在未來整合運動科技、為牧德盃注入更多元素，包括AI、智慧球場、生涯數據等讓一般民眾都能擁有屬於自己的運動護照與社群體驗。

本屆牧德盃已圓滿落幕，主辦單位將所有參賽隊伍報名費捐贈給公益團體夢想之家使用。至於地主隊牧德科技獲得專業組第5名佳績，台塑企業、聯華電子奪下企業組團體賽冠、亞軍，土地銀行拿下專業組團體賽冠軍、合作金庫榮膺亞軍。

德盃企業羽球排名賽。（主辦單位提供）

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