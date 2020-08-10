NBA》抓戰犯！鵜鶘主控不會得分 罰球比「俠客」歐尼爾還爛

鵜鶘主控波爾在復賽之後狀況急速下滑，不只得分偏低，連罰球命中率都低得離譜。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕鵜鶘主控「球哥」波爾（Lonzo Ball）在復賽之後狀況急速下滑，不只得分偏低，連罰球命中率都很離譜只有42.9％，其實他生涯罰球命中率連「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）都不如，也成為鵜鶘無緣季後賽的頭號戰犯。

鵜鶘原本在復賽的賽程看似有機會重返季後賽，想不到目前2勝4敗已經確定出局，連「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）都無法接受殘酷事實。

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外界把矛頭指向先發控衛波爾，他本季平均貢獻11.8分、7助攻及6.1籃板，且在停賽之前就投進139顆三分球，還比太陽射手布克（Devin Booker）的126個三分球還多。

太陽成為復賽22隊唯一不敗之師，關鍵就是布克手感夠火燙。反觀鵜鶘戰績卻不如預期，戰犯就是波爾，他在6場比賽，沒有1場得分雙位數，平均只有5.6分、5.3籃板及6.8助攻，僅助攻夠水準，且投籃命中率才26％，三分球命中率更是19％，徹底失去進攻威脅性。

波爾的爛罰球已困擾他許久，如今問題又被放大，他6場比賽只有7罰3中，命中率才42.9％，而他生涯在罰球線上的命中率47.9％，比歐尼爾的52.7％還差，球哥堪稱是近年罰球最爛的後衛。

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