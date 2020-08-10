NBA》快艇「板凳暴徒」回來啦！ 最快週六戰雷霆有望登場

哈瑞爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇目前以47勝23敗的成績位居西部第2，確定拿下季後賽門票。隨著復賽賽程到尾聲，先前在賽事重啟前離開奧蘭多的快艇「板凳暴徒」哈瑞爾（Montrezl Harrell）終於在今日興奮發文，表示自己已經回來奧蘭多。

I’m back!!!!!!!! — Montrezl Harrell （@MONSTATREZZ） August 10, 2020

在賽事重啟之前，哈瑞爾因為家中祖母過世因而離開奧蘭多，終於在今日發文道：「我回來了！」而根據NBA防疫規定，哈瑞爾必須得隔離4天都無異樣才能夠正式歸隊，最快要到週六對決雷霆才能登場，而是否能夠在與雷霆之戰中看見他的身影，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）接受《ESPN》採訪表示：「希望如此。」

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雷納德（Kawhi Leonard）透過《ESPN》訪問表示，哈瑞爾一直為球隊帶來許多正面能量，他的出色能力會讓球隊變得更好。哈瑞爾本季截至停賽前為止，出賽63場，場均斬獲18.6分、7.1個籃板、1.7次助攻，投籃命中率為58%，每場比賽都能帶給快艇穩定的得分輸出，而哈瑞爾的回歸，也勢必為快艇在季後賽的競爭中帶來更足夠的戰力。

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