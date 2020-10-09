中職Live》卡本特6局好投 暴力猿掃16安大勝悍將

第九局（桃猿13：2悍將）

9上，桃猿換上終結者投陳禹勳，連續被陳凱倫和高孝儀敲出安打，無人出局攻佔一三壘，李宗賢和張正偉遭到三振，戴培峰敲出右外野飛球出局，比賽結束。

第七局（桃猿13：2悍將）

7上，桃猿換上朱俊祥，一上來就連投2次四壞球保送，再對林哲瑄投出頭部觸身球保送，富邦攻占滿壘，由王躍霖接替投球，戴培峰敲出中外野高飛犧牲打，悍將追到2：13落後。

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第六局（桃猿13：1悍將）

6下，富邦換上林晨樺接替投球，林泓育左外野二壘安打，陳俊秀獲得四壞球保送，一二壘有人，廖健富敲出帶有1分打點的中外野安打，加上中外野手發生守備失誤，桃猿攻佔二三壘，詹智堯兩人出局後敲出中外野安打，一舉打回2分，桃猿隊史10000分打點達陣。

第五局（桃猿10：1悍將）

5下，林泓育和陳俊秀連續敲出安打，富邦悍將換上歐書誠，接替羅力投球，廖健富獲得四壞球保送，形成滿壘，郭嚴文擊出右外野安打，帶有兩分打點，林承飛再補上左外野3分砲，桃猿取得10：1領先，隨後悍將捕手張進德遭反彈球砸中頸部，球團換上戴培峰接替守備。

林承飛3分砲。（記者陳志曲攝）

張進德受傷退場。（記者陳志曲攝）

第四局（桃猿5：1悍將）

4上，高孝儀兩人出局後敲出中外野安打，李宗賢適時補上一支左外野二壘安打，帶有一分打點，打者在二三壘間被夾殺出局，悍將先馳得點。

李宗賢敲出安打，幫助悍將先馳得點。（記者陳志曲攝）

4下，陳俊秀、廖健富1人出局後接連敲出安打，羅力投出暴投，郭嚴文遭到三振，捕手張進德接球後傳三壘發生失誤，跑者回本壘得分，桃猿扳平戰局。羅力連投2次四壞球保送，形成滿壘，陳晨威適時擊出左外野安打，一舉打回2分，林立也補上一支帶有2分打點的左外野二壘安打，桃猿取得5：1領先。

陳俊秀利用捕手失誤跑回本壘。（記者陳志曲攝）

陳俊秀利用捕手失誤跑回本壘。（記者陳志曲攝）

陳晨威敲出安打，超前比分。（記者陳志曲攝）

陳晨威。（記者陳志曲攝）

林立敲出長打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

第三局（悍將0：0桃猿）

3上，林益全兩人出局後敲出左外野二壘安打，卡本特三振蔣智賢，安全下庄，富邦連3局得點圈都留下殘壘。

3下，林承飛遭到三振，詹智堯獲得四壞球保送，陳晨威中外野一壘安打，形成一二壘有人，羅力接連三振林立和藍寅倫，三出局。

第二局（悍將0：0桃猿）

2上，蔣智賢擊出右外野安打，高國麟獲得觸身球保送，陳凱倫遭到三振，高孝儀中外野方向飛球被接殺，李宗賢擊出游擊強勁滾地球形成內野安打，悍將攻佔滿壘，林哲瑄右外野方向飛球被接殺，三出局，卡本特化解滿壘危機。

2下，林泓育、陳俊秀遭到三振，廖健富敲出中外野安打，郭嚴文界外飛球被三壘手接殺，三出局。

第一局（悍將0：0桃猿）

1上，李宗賢獲得四壞球保送，林哲瑄敲出左外野安打，打者趁傳上二壘，形成二三壘有人，張進德遭到三振，高國輝擊出三壘強勁平飛球遭到林立擋下，隨即傳往一壘完成刺殺，卡本特K掉林益全化解失分危機。

1下，陳晨威遭到羅力三振，林立游擊方向滾地球遭刺殺，藍寅倫中外野飛球出局。

雙方先發打序

樂天桃猿

1. 陳晨威 CF

2. 林 立 3B

3. 藍寅倫 LF

4. 林泓育 DH

5. 陳俊秀 1B

6. 廖健富 C

7. 郭嚴文 2B

8. 林承飛 SS

9. 詹智堯 RF

先發投手:卡本特

卡本特。（記者陳志曲攝）

富邦悍將

1. 李宗賢 SS

2. 林哲瑄 CF

3. 張進德 C

4. 高國輝 DH

5. 林益全 1B

6. 蔣智賢 3B

7. 高國麟 LF

8. 陳凱倫 2B

9. 高孝儀 RF

先發投手:羅力

羅力。（記者陳志曲攝）

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