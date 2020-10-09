NBA》穿黑曼巴球衣明力拚封王 詹皇、AD有感而發

湖人明天將穿上黑曼巴球衣力拚封王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人在總冠軍賽取得3：1的聽牌優勢，湖人明天也將穿上全勝「黑曼巴」球衣，盼能再取一勝，奪下睽違10年的總冠軍金盃，將勝利獻給今年墜機逝世的名人堂球星布萊恩（Kobe Bryant）。

湖人本季季後賽已經分別在首輪對拓荒者第4戰、次輪對火箭第2戰、分部冠軍賽對金塊第2戰，再加上總冠軍賽第2戰都穿上「黑曼巴」球衣，他們在這4場比賽全都收下勝利，也讓「黑曼巴」球衣成為湖人季後賽的幸運球衣。

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「這件不只是球衣而已，上面印有黑曼巴的圖樣意義非凡，」詹姆斯（LeBron James）今天談到第5戰穿上黑曼巴球衣時表示，這件球衣就是代表著布萊恩，他為湖人奉獻青春及血汗長達20年，無論場上或場下，他都是令人值得驕傲的存在。

值得一提的是，詹姆斯生涯在季後賽取得聽牌優勢後，關門戰取得38勝10負的佳績，勝率高達79.2%，在打過25次系列賽以上的球員中高居第一。

此外，明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）被問及時說道，「在這個賽季裡發生太多事情，尤其是對湖人和我們球員，如果穿著黑曼巴球衣奪冠的話，這會讓一切努力都變得很值得。」

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