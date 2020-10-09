中職Live》德保拉8局好投、詹子賢致勝安 兄弟力退統一收4連勝

兄弟拿下四連勝。（記者廖耀東攝）

李振昌成功關門。（記者廖耀東攝）

李振昌成功關門。（記者廖耀東攝）

第九局

9上，兄弟換上李振昌。蘇智傑中外野方向落地安打，但在二壘前遭觸殺。隨後李振昌連飆2K，收下本季第22次救援成功，兄弟5：2擊敗統一。

第八局

8下，一出局後，詹子賢、江坤宇連續安打，岳東華雙殺打，三出局。

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8上，統一三上三下，兄弟先發投手德保拉投完8局僅失2分、飆出6K。

第七局

7下，陳家駒中外野方向飛球遭接殺，潘志芳二壘方向滾地球遭刺殺，張志豪右外野方向二壘安打，蘇緯達三壘方向滾地球遭刺殺，三出局。

7上，林靖凱敲安，陳重羽遭三振。陳傑憲雙殺打，也是獅隊本場比賽第三次DP，三出局。

第六局

6下，兄弟三上三下。

6上，統一三上三下。

第五局

5下，兄弟三上三下。

5上，陳傑憲獲觸身球保送，羅國龍敲雙殺打，兩出局。林安可左半邊方向安打上到二壘，高國慶游擊方向滾地球遭刺殺，三出局。

第四局

4下，張志豪選到保送，蘇緯達獲觸身球保送，周思齊右半邊方向安打、帶有1分打點，兄弟1：2統一。下一棒詹子賢敲出左外野方向深遠安打、帶有2分打點，兄弟3：2統一。統一提出挑戰，維持原判。江坤宇右外野方向飛球遭接殺，一出局。岳東華二壘方向滾地球遭刺殺，詹子賢上到三壘。陳文杰內野安打、帶有1分打點，兄弟4：2統一。陳文杰隨後盜上二壘，並靠陳家駒的二壘安打回來得分，兄弟5：2統一。潘志芳選到保送，張志豪遭三振，三出局。

張志豪跑回第一分。（記者廖耀東攝）

詹子賢敲出帶有超前分的安打，送回兩名隊友。（記者廖耀東攝）

詹子賢敲出帶有超前分的安打，送回兩名隊友。（記者廖耀東攝）

周思齊敲回全隊第一分，並跑回超前分，於本壘前發生攻防戰。（記者廖耀東攝）

周思齊敲回全隊第一分，並跑回超前分，於本壘前發生攻防戰。（記者廖耀東攝）

周思齊敲回全隊第一分，並跑回超前分，於本壘前發生攻防戰。（記者廖耀東攝）

周思齊敲回全隊第一分，並跑回超前分，於本壘前發生攻防戰。（記者廖耀東攝）

陳文杰敲進第四分，並盜上二壘。（記者廖耀東攝）

捕手陳家駒敲進第五分打點。（記者廖耀東攝）

捕手陳家駒敲進第五分打點。（記者廖耀東攝）

陳文杰跑回第五分。（記者廖耀東攝）

4上，陳鏞基滾地球遭刺殺。陳重廷右外野方向飛球遭接殺。林靖凱敲安上壘，林祐樂左外野方向飛球遭接殺，三出局。統一2：0兄弟。

第三局

3下，兄弟三上三下。

3上，一出局後，林祐樂、陳傑憲連續安打，統一攻占一三壘。羅國龍內野安打，帶有1分打點，統一1：0兄弟。林安可滾地球，羅國龍遭封殺，林安可上到一壘。高國慶右外野方向安打，帶有1分打點，統一2：0兄弟。蘇智傑遭三振，三出局。

羅國龍內野安打，一分打點。（記者廖耀東攝）

羅國龍內野安打，一分打點。（記者廖耀東攝）

羅國龍內野安打送回林祐樂。（記者廖耀東攝）

高國慶安打。（記者廖耀東攝）

高國慶安打。（記者廖耀東攝）

高國慶安打送回陳傑憲。（記者廖耀東攝）

第二局

2下，兄弟三上三下。

2上，蘇智傑遭三振，陳鏞基敲安，陳重廷雙殺打，三出局。統一0：0兄弟。

第一局

1下，兄弟首棒臨時換代打潘志芳，內野滾地球遭刺殺。張志豪中間方向穿越安打，攻佔一壘。蘇緯達遭三振。周思齊二壘方向飛球遭接殺，三出局。兄弟0：0統一。

1上，陳傑憲靠失誤上壘，羅國龍遭三振。林安可滾地球出局，陳傑憲上到二壘。高國慶遭三振，統一留下殘壘，0：0兄弟。

統一獅先發打線：

陳傑憲 , CF

羅國龍 , LF

林安可 , RF

高國慶 , 1B

蘇智傑 , DH

陳鏞基 , 3B

陳重廷 , SS

林靖凱 , 2B

林祐樂 , C

先發投手：布雷克

布雷克。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發打線：

王威晨 , 3B

張志豪 , CF

蘇緯達 , 1B

周思齊 , DH

詹子賢 , LF

江坤宇 , SS

岳東華 , 2B

陳文杰 , RF

陳家駒 , C

先發投手：德保拉

德保拉。（記者廖耀東攝）

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