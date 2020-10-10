湖人披全勝「黑曼巴」球衣力拚總冠軍 今日賽事預告與轉播

詹姆斯將力拚率隊奪下總冠軍。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟僅有1場比賽，洋基與光芒將進行分區系列賽G5殊死戰，洋基推出僅休三天的王牌柯爾（Gerrit Cole），光芒則將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投，他只休息兩天就要擔綱先發大任，究竟哪一隊能脫穎而出拿到美聯冠軍賽門票呢？記得要鎖定轉播喔！

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NBA總冠軍賽，取得3：1聽牌優勢的湖人，今天將穿上全勝「黑曼巴」球衣對決熱火，盼能一舉封王，紫金軍團能否奪下睽違10年的金盃，還是熱火能將戰線拉長呢？球迷朋友千萬不要錯過精采的比賽！

中職部分，第一場比賽是悍將對決桃猿，悍將派出邦威對決桃猿王溢正，統一對決兄弟則是由江辰晏對決米蘭達，兄弟在昨天獲勝後，與第一名的富邦與統一僅剩0.5場勝差，今晚過後，戰績又會有什麼樣的變化呢？喜愛中職的球迷朋友要記得收看轉播！

日職部分有兩場賽事，第一場是羅德對決軟銀，第二場是歐力士對決日本火腿，我國好手王柏融已經連2天坐板凳，能否在這場重回先發打線呢？記得鎖定轉播為他加油打氣囉！

MLB

07:00 光芒@洋基 FOX體育2台、FOX體育3台、民視

NBA

09:00 熱火@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

17:05 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

13:00 歐力士@日本火腿 FOX體育

13:00 羅德@軟銀 FOX體育3台

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