中職》9條好漢加盟桃猿 馬傑森選94號原因很妙

樂天桃猿賽前加盟儀式。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天賽前樂天桃猿為今年選秀網羅的9名新秀舉辦加盟儀式，首輪指名內野手馬傑森說：「第一次來到樂天桃猿主場，感覺非常的震撼，我會好好努力，期待未來能盡快踏上一軍舞台。」

馬傑森以簽約金480萬元，一軍月薪8萬元附帶100萬元激勵獎金加盟桃猿，披上94號戰袍，馬傑森說：「之前一直被網友虧說我口頭禪一直講『就是這樣』，想說乾脆就選94號來提醒自己。」現在馬傑森已經投入二軍訓練，按教練團規劃照表操課，他期待未來能站上一軍舞台替球隊做出貢獻。

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馬傑森來自花蓮卓溪的崙山部落，這是一個沒有便利商店的地方，因為棒球，他才得以造訪台灣各地大城市，甚至出國比賽。馬傑森非常感謝這一路上所幫助過他的家人、師長與花蓮縣光復國小、光復國中、高雄普門中學。

首輪指名內野手馬傑森。（記者陳志曲攝）

其中他特別要感謝創立「球芽基金」的中信兄弟周思齊，身為第一屆獲得贊助的小球員，如今將踏上職棒舞台，馬傑森說：「我會帶著這些分享的愛，努力做好自己該做的訓練，也希望能跟許多優秀學長一樣，成為花東地區打棒球學弟的榜樣，鼓勵更多部落的學弟，不管打棒球或是從事什麼項目，都要堅持努力、一步一步前進。」

為了感謝球芽基金會提供獎學金栽培，馬傑森和經紀人討論過後，決定用實際行動回饋，呼應周思齊的「還錢說」，除了請設計公司設計「馬上還錢」T恤留念，還將資助花蓮縣光復國小一位學弟未來十年的球芽獎學金，馬傑森說：「希望用自己小小的力量，讓更多人來關心偏鄉的學童，也藉此感謝樂天球團對我的肯定。」

首輪指名內野手馬傑森。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿賽前加盟儀式。（記者陳志曲攝）

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