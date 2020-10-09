MLB》柯爾「中三日」OK嗎？洋基教頭透露百億男的霸氣宣言

柯爾。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕洋基和光芒明早7點將進行美聯分區戰殊死第5戰，兩隊分別派出柯爾和葛拉斯諾先發，且各只休息3天和2天就要出賽；對於生涯首次「中三日」，柯爾則早已霸氣向總教練布恩宣告：「只要把球給我。」

《紐約時報》今天報導，布恩在第4戰開打前幾個小時，坐在客隊休息室的辦公室裡，突然看到柯爾經過就把他叫住。布恩都還沒開口提到可能需要他在短天數休息後就要先發的情況，柯爾就堅定地說：「只要把球給我。」

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在洋基以5：1擊敗光芒後，戰線拉到明天第5戰，也真正出現需要柯爾只休3天就要先發的情況。布恩直到今天比賽結束，才正式告訴柯爾，他就是明天第5戰的先發投手。

柯爾當然早有心理準備，他表示：「誰都想要在這樣的重要時刻上場投球。」並強調：「只要場上的燈光亮起，不管是休息3天、4天、5天、6天或7天，你就是要把工作做好。」

柯爾也向一些賢拜請益，像是前洋基名將沙巴西亞，或是過去在太空人的隊友韋蘭德，他們都有在季後賽短天數休息就先發的經驗。儘管柯爾在這三天的調整做了些許改變，但他相信明天登板時可以恢復得很好。

柯爾去年底和洋基簽下9年3.24億美元（約台幣95億）合約，他在今年例行賽拿到7勝，季後賽則已貢獻2勝。

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