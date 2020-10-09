日職》宋家豪拆彈成功未失分 樂天不敵西武

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天今在主場迎戰西武，旅日投手宋家豪在8局得點圈有人之下臨危受命上場，最後拆彈成功沒有掉分，另一台灣好手吳念庭同場出賽，僅上場代跑、接替守備，沒有打擊機會，樂天終場以2：5敗北。

樂天今首局就靠銀次的適時安打先馳得點，不過西武下一局很快就還以顏色，木村文紀的高飛犧牲打加上金子侑司的超前安，一舉攻下3分；3局樂天又是銀次跳出來，二壘安打幫助球隊追到只剩1分差。

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樂天先發塩見貴洋投完5局失3分退場，8局第3任後援投手寺岡寛治上場中繼出狀況，被打3支安打失掉2分，樂天緊急換投，讓宋家豪在一出局一三壘有人情況下上場，他雖對中村剛也投出保送，讓西武攻占滿壘，不過雖後三振外崎修汰，並讓木村文紀敲出滾地球刺殺，沒有掉分。

總計宋家豪今中繼0.2局，沒有被敲安打，投出1次四死保送、1次三振，用球數17球，最快球速149公里，賽後防禦率5.88。

效力西武的野手吳念庭，今在樂天換上宋家豪時，也同時上場代跑在三壘的洋砲梅希亞（Ernesto Mejía），並在下個半局代守一壘，不過沒有打擊機會，目前賽季打擊率1成79。

吳念庭。（資料照，記者黃志源攝）

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