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MLB》洋基傳奇投手懷堤．福特去世 享耆壽91歲

2020/10/10 01:04

美國紐約洋基隊傳奇投手懷特．福特已經去世，享耆壽91歲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕綜合外媒報導，美國紐約洋基隊美國時間9日中午12點（台灣時間10日午夜零時）證實，傳奇投手懷堤·福特 （Whitey Ford）去世，享耆壽91歲，他是棒球史上最有才華的投手之一，曾幫助紐約洋基隊在1950年代和1960年代獲得一系列世界大賽冠軍。

懷堤·福特是1950年代的名人堂投手。（美聯社檔案照）

懷堤·福特出生於1928年10月21日，為美國職業棒球選手，是1950年代的名人堂投手，有「主席」（The Chairman of the Board）的封號，生涯入選10次明星賽，擁有6枚冠軍戒，在1961年同時得到該年的賽揚獎（Cy Young Award，投手榮耀）和世界大賽的MVP。

懷堤·福特生涯入選10次明星賽，擁有6枚冠軍戒。（美聯社檔案照）

據了解，前美國職棒大聯盟捕手、教練與球隊經理尤吉．貝拉（Lawrence Peter Berra）在2015年過世之後，評論家喬治·維西 （George Vecsey）在《紐約時代雜誌》將福特評論為當今最偉大的洋基在世球員。

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