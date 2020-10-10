MLB》1成弱棒代打先發捕手 洋基詭異調度遭球迷大怒灌

查普曼連續兩個季後賽都在背水一戰被敲致勝轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與光芒美聯系列賽驟死第五戰，8下遭布羅索（Mike Brosseau）敲出超前陽春轟吞敗，總教練布恩（Aaron Boone）在8上的代打調度也引發球迷不滿。

洋基在比賽前段靠著王牌柯爾（Gerrit Cole）與後援接力好投，與光芒戰成1：1平手，然而8局上半，輪到捕手東岡凱爾打擊時，總教練布恩啟用代打福特（ Mike Ford），最後他遭到三振出局，這個調度引發許多洋基球迷不滿。

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由於洋基板凳上有許多打擊比福特更好的球員，像是佛雷瑟（Clint Frazier）以及同位置的重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez），因此換上福特可說是相當不合理的選擇。

佛雷瑟今年打擊表現優異，關鍵時刻卻沒能代打上陣。（資料照）

福特今年的表現有多糟糕？他在29場出賽當中，雖敲出2發全壘打，但打擊率僅有1成35，wRC+是遠低於聯盟平均的36（聯盟平均為100），相較於wRC+高達163的佛雷瑟，甚至wRC+僅69的桑契斯都比福特還高，他絕對不會是代打的首選。

賽後洋基隨隊記者分享了洋基總教練布恩在受訪時的說法，布恩表示，「這（輸球）太糟糕了，結局很殘忍，這的確如此。」但許多網友便在底下怒噴布恩使用福特代打的調度更殘忍，而且還有網友表示，福特在8月就未曾敲過任何一支安打。也有人認為，替換掉東岡凱爾的舉動也影響到查普曼的投球，使得他在8下挨了超前轟。

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