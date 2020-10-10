MLB》柯爾連3場季後賽各飆至少8K 洋基隊史第一人！

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟分區系列賽生死第5戰，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天先發繳出5.1局賞9次三振僅失1分好投，成為洋基首位在季後賽連3場先發都至少投出8次三振的投手。

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柯爾今投5.1局用94球有60顆好球，飆9次三振，僅被敲1安卻是一發陽春彈，另投出2次保送。可惜洋基隊最後以1：2輸球，遭光芒隊淘汰，這讓柯爾無緣對決前東家太空人。

洋基王牌投手柯爾。（今日美國）

洋基去年季後以9年3.24億美元網羅柯爾，今年由於縮水賽季，各隊只打60場，柯爾在例行賽先發12場繳出7勝3敗防禦率2.84。到了季後賽，柯爾先發3場吃下18.1局，共飆30次三振，拿到2勝、防禦率2.95。

大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）指出，柯爾成為洋基隊史第一位連三場季後賽中，單場各飆至少8次三振的投手。

《MLB Stats》指出，柯爾生涯在季後賽僅花79局就達成100次三振，超越道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），史上最快。

此外，柯爾成為自2000年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）後，第一位洋基投手在先發時僅被1支安打。

Gerrit Cole is the first pitcher in #Yankees history with 8+ K's in 3 consecutive postseason games. — Bryan Hoch （@BryanHoch） October 10, 2020

洋基王牌投手柯爾。（法新社）

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