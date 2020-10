MLB》柯爾連3場季後賽各飆至少8K 洋基隊史第一人！

〔體育中心/綜合報導〕美國聯盟分區系列賽生死第5戰,洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)今天先發繳出5.1局賞9次三振僅失1分好投,成為洋基首位在季後賽連3場先發都至少投出8次三振的投手。

柯爾今投5.1局用94球有60顆好球,飆9次三振,僅被敲1安卻是一發陽春彈,另投出2次保送。可惜洋基隊最後以1:2輸球,遭光芒隊淘汰,這讓柯爾無緣對決前東家太空人。

洋基王牌投手柯爾。(今日美國)

洋基去年季後以9年3.24億美元網羅柯爾,今年由於縮水賽季,各隊只打60場,柯爾在例行賽先發12場繳出7勝3敗防禦率2.84。到了季後賽,柯爾先發3場吃下18.1局,共飆30次三振,拿到2勝、防禦率2.95。

大聯盟官網記者霍克(Bryan Hoch)指出,柯爾成為洋基隊史第一位連三場季後賽中,單場各飆至少8次三振的投手。

《MLB Stats》指出,柯爾生涯在季後賽僅花79局就達成100次三振,超越道奇王牌左投克蕭(Clayton Kershaw),史上最快。

此外,柯爾成為自2000年的「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)後,第一位洋基投手在先發時僅被1支安打。

