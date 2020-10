MLB》連2年關鍵戰役挨轟 洋基查普曼成史上首人

洋基終結者查普曼遭擊出超前轟。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕美國聯盟分區系列賽第5戰殊死戰,洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)今天在第8局遭光芒布羅索(Mike Brosseau)擊出超前陽春砲,洋基最後以1:2輸球,無緣美國聯盟冠軍賽。查普曼成為史上首位在球隊季後賽面臨淘汰戰役時,連兩年都被敲超前轟的投手。

查普曼去年在美國聯盟冠軍賽第6戰面對太空人,遭被太空人艾圖維(José Altuve)擊出再見兩分砲,查普曼當時露出詭異笑容。

而洋基今面對光芒,查普曼在第7局提前登板,第8局遭布羅索纏鬥10顆球後,最後一顆100.2英哩的火球,仍被擊出超前陽春砲,再度導致球隊輸球。

根據大聯盟記者Sarah Lang指出,查普曼成為季後賽史上首位球隊面臨淘汰戰役時,連兩次在第8局之後被敲超前轟的投手。查普曼挨轟的這兩球,都讓球隊遭到淘汰。

