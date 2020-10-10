NBA》湖人熱火G5激戰 詹皇、努恩雙雙寫得分紀錄

詹姆斯（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火本日111：108擊敗湖人，將戰線逼至第6戰，而兩隊各有選手寫下得分紀錄，分別是湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James），以及熱火新秀努恩（Kendrick Nunn）。

熱火努恩例行賽大放異彩，以未經選秀之姿入選年度新秀第一隊，季後賽前面幾輪上場時間雖銳減，但冠軍系列戰再度受到重用，分別在G1、G2，以及今日G5都拿下雙位數得分，冠軍戰總得分已經突破50大關，成為繼2003年的「阿根廷刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）後，首位在冠軍系列戰從板凳出發，得到超過50分的新秀。

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Nunn went OFF pic.twitter.com/vkgaW1qm04 — Heat Nation （@HeatNationCP） October 10, 2020

相比努恩，詹姆斯的紀錄更加搶眼，他在第1節投進第三顆進球後，得到本日第6分，靠著這顆進球，詹姆斯躋身湖人傳奇魏斯特（Jerry West）的行列，成為NBA冠軍戰史上唯二得分突破1500分的球員。不過目前他還與魏斯特（1679分）相差100分以上，想超越對方恐怕還要再打一次總冠軍戰。

熱火努恩。（法新社）

終場詹姆斯狂刷40分，只可惜球隊仍舊敗北，無法順利在「黑曼巴」球衣日封王。

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