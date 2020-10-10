NBA總冠軍賽》不想回家！巴特勒飆35分大三元 助熱火延長戰線

熱火巴特勒（左）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總冠軍戰取得3勝1負領先的湖人今力拚關門，詹姆斯雖繳出全場最高40分，不過背水一戰的熱火全隊將士用命，巴特勒飆出35分大三元，率隊以111：108搶下重要一勝，熱火延長戰線，順利逼出第6戰。

湖人和熱火總冠軍戰第5戰火藥味十足，開局熱火巴特勒（Jimmy Butler）和「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）在籃下卡位發生衝突，相互拉扯，還差點打起來，最後兩人都吞下一次技術犯規。

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熱火巴特勒 （左）和湖人豪爾德（中）發生衝突。（法新社）

湖人禁區好手A.戴維斯（AnthonyDavis）首節後段，爭搶籃板時右腳踩到對手痛苦倒地，經檢查後為右腳跟挫傷，好在狀況不嚴重，隨即重返球場。不過，熱火趁著對方禁區大將不在時，一度將領先擴大到雙位數。

今背水一戰的熱火，「士官長」巴特勒在上半場拿下22分、6助攻，幫助球隊在兩節打完取得領先，易籃後，熱火羅賓森（Duncan Robinson）頻頻在外線開火，讓南灘大軍仍握有優勢。

湖人詹姆斯。（歐新社）

決勝節，詹姆斯（LeBron James）率先飆進三分球，嘗試帶領紫金大軍反撲，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在倒數6分半時投進超前三分球，不過熱火也沒讓湖人順利擴大領先，雙方你來我往，呈現詹姆斯、巴特勒相互飆分的戲碼。

最後16.8秒，巴特勒上籃遭犯規，兩罰俱中，熱火要回1分領先，隨後湖人沒能掌握最後一波進攻，並造成犯規，讓熱火新秀赫爾羅（Tyler Herro）在罰球線上拿下重要兩分，最終助熱火拿下關鍵勝利。

熱火今外線火力全開，三分球33投14中，巴特勒繳全隊最高35分、12籃板、11助攻、5抄截全能數據，羅賓森狂飆7顆三分球，挹注26分。湖人詹姆斯攻下全場最高40分、13籃板、7助攻，戴維斯繳出28分、12籃板，不過紫金大軍得分多集中在兩人身上，且全場15次失誤，種下敗因。

熱火巴特勒（中）。（今日美國）

湖人A.戴維斯。（法新社）

熱火巴特勒 （右）。（法新社）

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