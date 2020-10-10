NBA》沒看到詹皇大空檔 湖人大莫里斯出現要命失誤（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，湖人大前鋒大莫里斯（Markieff Morris）在比賽末節讀秒階段剩下最後5.5秒搶到進攻籃板後，卻發生要命傳球失誤，也導致湖人輸球。

請繼續往下閱讀...

比賽末節讀秒階段剩下最後10秒，湖人射手D.格林（Danny Green）沒有投進三分球，大莫里斯（Markieff Morris）搶到進攻籃板後，沒看到湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在三分外線有大空檔，大莫里斯在剩下2.2秒時往籃下傳球，卻傳出界外，讓湖人只能採取犯規戰術。

熱火20歲菜鳥赫爾羅（Tyler Herro）穩穩罰進2罰後，湖人最後一擊沒進，終場以108：111輸球。熱火隊在系列賽扳成2比3。

大莫里斯今替補上場23分鐘，全場2投0中沒有得分，發生3次失誤，其中有2次失誤出現在第四節。

Markieff Morris: 0 points in 23 minutes, three turnovers, four fouls, also made the biggest mistake of the game — Ricky O'Donnell （@SBN_Ricky） October 10, 2020

湖人大前鋒大莫里斯（左）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法