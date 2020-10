NBA》沒看到詹皇大空檔 湖人大莫里斯出現要命失誤（影音）

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰,湖人大前鋒大莫里斯(Markieff Morris)在比賽末節讀秒階段剩下最後5.5秒搶到進攻籃板後,卻發生要命傳球失誤,也導致湖人輸球。

請繼續往下閱讀...

比賽末節讀秒階段剩下最後10秒,湖人射手D.格林(Danny Green)沒有投進三分球,大莫里斯(Markieff Morris)搶到進攻籃板後,沒看到湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)在三分外線有大空檔,大莫里斯在剩下2.2秒時往籃下傳球,卻傳出界外,讓湖人只能採取犯規戰術。

熱火20歲菜鳥赫爾羅(Tyler Herro)穩穩罰進2罰後,湖人最後一擊沒進,終場以108:111輸球。熱火隊在系列賽扳成2比3。

大莫里斯今替補上場23分鐘,全場2投0中沒有得分,發生3次失誤,其中有2次失誤出現在第四節。

Markieff Morris: 0 points in 23 minutes, three turnovers, four fouls, also made the biggest mistake of the game