NBA》巴特勒完全燃燒後累癱 近4戰竟休不到10分鐘

巴特勒累癱在場邊。（圖片取自NBA臉書）

〔體育中心／綜合報導〕熱火巴特勒（Jimmy Butler）今天上場47分鐘11秒燃燒自我，拿下35分12籃板11助攻5抄截，率領熱火以111：108擊敗湖人，冠軍賽2：3落後保住一線生機，美媒也捕捉到他累到趴在場邊的畫面，令人直呼巴特勒繳出史上最佳表現。

在球隊兩大將卓吉奇（Goran Dragic）與艾德巴約（Bam Adebayo）前2戰無法出陣的情況下，巴特勒一人扛下大局，整個系列賽5戰場均出陣42.6分鐘，最近4場比賽更是分別出賽了47分11秒、43分26秒、45分51秒與45分44秒，算下來僅休息了9分48秒而已。

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巴特勒不僅在場上的時間是全隊最高，他的表現也相當驚人，總冠軍賽5戰場均拿下29.0分、8.6籃板、10.2助攻與2.6抄截，巴特勒分別在今天與第三戰拿下大三元，是NBA史上第一位首度打總冠軍賽就能2度奪下大三元的球員。

根據《Hoops Hype》報導指出，5場比賽打完，巴特勒在各項主要數據：得分（29.0）、籃板（8.6）、助攻（10.2）、抄截（2.6）、阻攻（0.8）全部都冠居全隊，這在總冠軍歷史上僅出現過2次，另一次就是2016年詹姆斯（LeBron James）效力騎士隊時，當年他帶領騎士隊完成大逆轉擊敗勇士隊奪冠。

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