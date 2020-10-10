日職》從金鶯結緣 日媒捕捉陳偉殷與和田毅重聚的動人一幕

日媒捕捉到軟銀名將和田毅和陳偉殷擊拳致意前的瞬間。（取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕8年前從日職一同赴金鶯當隊友，如今陳偉殷重返日職舞台，這次隨隊作客軟銀主場遇到尊敬的賢拜和田毅，他主動過去打招呼，也被日媒捕捉到兩人擊拳致意前的珍貴鏡頭。

39歲的和田毅在2012年和殷仔同一年赴金鶯發展，只是兩人的境遇大不同，和田毅該年面臨受傷動刀，在金鶯兩季都待在小聯盟，而殷仔則在金鶯4年繳出46勝，成為隊史成功投資；和田毅後來到小熊發展，2015年季後決定重返老東家軟銀，回鍋首季就繳出15勝，今年已貢獻6勝，而殷仔則是上月和羅德簽約，準備下週四進行回鍋日職的一軍初登板。

請繼續往下閱讀...

陳偉殷（右）在大聯盟金鶯隊時期，與和田毅（左）當隊友。（資料照，路透）

對於這位左投賢拜，35歲的殷仔抱持尊敬之情，昨起隨羅德作客軟銀主場，他也主動過去向和田毅致意。日媒《東京體育報》就捕捉到殷仔先在一旁等候賢拜的採訪結束，再捉準時機過去打招呼，並拍下兩人準備擊拳的珍貴鏡頭。

殷仔預訂15日在羅德主場對樂天登板，日前已進行實戰投球，最快球速飆到147公里，讓監督井口資仁很期待他的一軍登板表現。

陳偉殷（左）在大聯盟金鶯隊時期，與和田毅（右）當隊友。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法