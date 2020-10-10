NBA》D.格林關鍵時刻又失手 史努比狗狗爆氣飆罵

D.格林季後賽手感冰冷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人後衛D.格林（Danny Green）今年季後賽表現荒腔走板，令球迷看不下去。G5關鍵時刻他再度於關鍵時刻「放槍」，這回，饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）忍無可忍，錄影飆罵，在大約只有10秒的影片當中，髒話連發砲轟D.格林。

D.格林是2013-14年馬刺奪冠的重要功臣，然而那年除外，D.格林幾乎在每年季後賽都手軟，且手感一年比一年冰冷，去年隨暴龍奪冠就引來不小批評，今年賽季開打前，湖人還是端上2年3000萬美元重金禮聘，期望他能補足外線深度，但他還是沒有拿出球團預期的表現，冠軍戰整體命中率和三分命中率都在25%上下徘徊，他不但搞砸了「聖堂射手」的美名，還被球迷譏為「靈堂射手」，儼然成為季後賽最大笑話。

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近日網路上對D.格林的罵聲飆竄，推特被批評他的貼文灌爆，還有人發起「他不配冠軍戒指」公投，希望如果湖人贏得總冠軍，不要頒發冠軍戒指給D.格林，引來數千人迴響。今天D.格林本人在2012年自責「放槍」的貼文也被起底，那年D.格林所屬的馬刺隊在西部冠軍戰碰上雷霆，他平均每場只貢獻3.3分，三分球命中率更是慘澹的17.4%。

Danny Green back in 2012. pic.twitter.com/JSGEmsarn3 — Hoop Central （@TheHoopCentral） October 10, 2020

針對D.格林的低迷表現，饒舌歌手史努比狗狗也忍無可忍，特地拍攝影片怒罵，要他「滾回健身房」，還有「練好你他X的跳投」。而他也在Instagram上貼出一張D.格林球衣特寫的照片，並在照片上親自加上以下文字：我到底還要失手多少顆他X的三分球。



史奴比狗狗親自製作了這張D.格林合成照。（翻攝自Instagram）

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