MLB》砲轟查普曼161公里火球 光芒布羅索：這不是復仇

光芒布羅索擊出致勝轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒靠著布羅索（Mike Brosseau）的致勝陽春砲，棒打洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman），幫助球隊以2：1擊敗洋基，自2008年後再度挺進美國聯盟冠軍賽。布羅索賽後表示，這不是復仇，已經拋開當時和查普曼的恩怨。

布羅索此役是在第6局代打，首打席就敲出安打。接著他擔任一壘手守備。第8局面對查普曼，布羅索纏鬥10顆球後，逮中一顆偏高的100.2英哩火球（約161.2公里），揮出左外野致勝陽春彈，這也是布羅索今年季後賽首轟，就幫助光芒隊淘汰洋基。

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光芒隊今年9月2日與洋基隊的比賽中，布羅索被查普曼丟一顆101英哩的近身球，差點被火球砸到，雙方隨後發生衝突。當時查普曼遭禁賽3場。

大聯盟官網報導，布羅索對此表示，「這不是復仇，已拋開這恩怨。我們來到這是要贏得系列賽，是為了向前進，盡我們所能打比賽。」

查普曼連兩年都挨了超前轟，導致洋基隊遭到淘汰。他賽後表示，「我感覺糟透了，沒有人想輸掉這場比賽，我特別不想輸，身為球隊的一員，這是我的責任，非常艱難。」

查普曼也稱讚布羅索，「我想自己當下投出一些很好的球，我認為那一球是一顆正中速球，他打得非常好。」

光芒布羅索擊出致勝轟。（法新社）

洋基終結者查普曼。（今日美國）

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