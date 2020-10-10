日職》陳冠宇連4場出賽未失分 羅德不敵軟銀無緣登頂

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕羅德今在客場對戰軟銀，台灣左投陳冠宇中繼1局無失分，防禦率再降至3.52，羅德終場以1：5輸球，此戰無緣拉下軟銀登上洋聯龍頭寶座。

羅德先發投手中村稔彌今狀況不佳，僅投2局就失3分，隨後羅德使用牛棚車輪戰，陳冠宇在6局下1：4落後下登板中繼，一上來就被首名打者栗原陵矢敲出內野安打，甲斐拓也犧牲觸擊成功，推進跑者上二壘，陳冠宇在得圈有人時，先讓川瀬晃擊出中外野飛球出局，再讓周東佑京敲出左外野飛球出局，力保不失分完成投球任務，他也是此役羅德唯二無失分的投手。

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陳冠宇今中繼1局，總計用13球，最快球速145公里，挨1安無失分，賽後防禦率從3.77降至3.52，近4場出賽都沒有掉分。

軟銀今天靠著松田宣浩2局下的長打先馳得點，栗原陵史補上2分砲，單局灌進3分，而柳田悠岐下個半局也敲安送回第4分，古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）7局臨去秋波敲出陽春砲，羅德僅在6局利用西卷賢二和藤原恭大的連續二壘安打，打回全隊唯一1分，羅德終場以1：5不敵軟銀，中止2連勝。

軟銀先發投手東浜巨繳出8局8K失1分的優質好投，收下本季第7勝；羅德先發中村稔彌則苦吞本季第5敗。

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