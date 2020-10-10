羽球》戴資穎大秀一字馬！變身教練和球迷同樂（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎今出席喬山健康科技活動，和啦啦隊樂天女孩PK一字馬，展現過人柔軟度，還親自示範平常訓練動作，和球迷們一起同樂。

戴資穎（左二）今出席活動，擔任一日教練。（讀者提供）

受到武漢肺炎影響，戴資穎近期留在國內備戰，利用時間出席活動，和球迷近距離接觸。今天小戴出席喬山健康科技一日店長活動，吸引大批球迷圍觀，想一睹球后風采，有趣的是，小戴還和樂天女孩一起大秀一字馬，展現過人柔軟度，令現場球迷驚呼連連。

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此外，戴資穎今天當起一日教練，不只在現場指導樂天女孩自己平常訓練腹肌的菜單，也親自示範她代言「JOHNSON@MIRROR」健身魔鏡，鼓勵大家一起動起來，她說：「裡面有羽球米字步伐，平常沒有機會教大家，我在這裡面示範的都是正確步伐，希望能幫助大家訓練。」

戴資穎（左二）今出席活動，擔任一日教練。（讀者提供）

戴資穎（中）今出席活動，吸引大批球迷參與。（讀者提供）

戴資穎（中）今出席活動，不少球迷爭相合影。（讀者提供）

戴資穎（左一）今出席活動，擔任一日教練。（讀者提供）

戴資穎。（讀者提供）

戴資穎（中）今出席活動，擔任一日教練。（讀者提供）

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