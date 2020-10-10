中職》江辰晏好投、隊友火力支援 獅隊力克兄弟保龍頭

江辰晏。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊今天作客中信兄弟主場，推出江辰晏和兄弟洋投米蘭達上演土洋左投對決，米蘭達投出個人單場新高132球、7局失4分，江辰晏投球任內交出不輸米蘭達的壓制力，5.1局失2分率隊7:2奪勝。

米蘭達賽前對統一獅隊頗具壓制力，對戰防禦率僅2.76、49局送出60次三振。今天獅隊打線靠高國慶和陳鏞基兩位老將，在6局上突圍，連續2支安打搶下超前分。9局上，獅隊代打郭阜林擊出生涯首支代打轟，3分砲拉開差距。

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獅隊總教練林岳平賽後讚江辰晏好投，餅總說：「一開始守備造成壓力，但他能以雙殺化解，也盡到先發投手的責任，盡可能降低失分。」

江辰晏前陣子曾歷經7連敗，一度下二軍調整，近期連兩場先發都拿勝投。他說：「下二軍調整有沉澱一陣子，有想通一些事。連敗期間負面想法比較多，上來之後覺得壓力不要那麼大，抱持開心一點的心情去面對比賽張力。」

郭阜林9月底守備時左肩受傷，今天代打開轟前，僅擠出1安打。林岳平說，近期郭阜林左肩傷勢還未完全好，能夠打擊、守備仍會令教練團擔心傷勢，因此難以讓他先發，期望他傷勢痊癒後重返先發打序。

郭阜林9局上代打敲出3分砲。（記者廖耀東攝）

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