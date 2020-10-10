晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 棒球 中職

中職》江辰晏好投、隊友火力支援 獅隊力克兄弟保龍頭

2020/10/10 21:17

江辰晏。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊今天作客中信兄弟主場，推出江辰晏和兄弟洋投米蘭達上演土洋左投對決，米蘭達投出個人單場新高132球、7局失4分，江辰晏投球任內交出不輸米蘭達的壓制力，5.1局失2分率隊7:2奪勝。

米蘭達賽前對統一獅隊頗具壓制力，對戰防禦率僅2.76、49局送出60次三振。今天獅隊打線靠高國慶和陳鏞基兩位老將，在6局上突圍，連續2支安打搶下超前分。9局上，獅隊代打郭阜林擊出生涯首支代打轟，3分砲拉開差距。

獅隊總教練林岳平賽後讚江辰晏好投，餅總說：「一開始守備造成壓力，但他能以雙殺化解，也盡到先發投手的責任，盡可能降低失分。」

江辰晏前陣子曾歷經7連敗，一度下二軍調整，近期連兩場先發都拿勝投。他說：「下二軍調整有沉澱一陣子，有想通一些事。連敗期間負面想法比較多，上來之後覺得壓力不要那麼大，抱持開心一點的心情去面對比賽張力。」

郭阜林9月底守備時左肩受傷，今天代打開轟前，僅擠出1安打。林岳平說，近期郭阜林左肩傷勢還未完全好，能夠打擊、守備仍會令教練團擔心傷勢，因此難以讓他先發，期望他傷勢痊癒後重返先發打序。

郭阜林9局上代打敲出3分砲。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。