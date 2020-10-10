中職》樂天桃猿魔術趴 台灣精品體驗市集球場快閃

台灣精品推出快閃體驗市集，邀請球員、啦啦隊與球迷同樂。（台灣精品提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒樂天桃猿隊一年一度魔術趴回來了!!此次台灣精品與球隊合作，10月9日至11日於桃園球場推出「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」，將獲得台灣精品獎榮耀的臺灣優質品牌及產品帶進球場，推出快閃體驗市集，邀請球員、啦啦隊與球迷同樂，一起親身體驗來自臺灣的優秀產品，認識臺灣產業界驕傲；台灣精品更與臺東縣政府合作，活動3天安排專屬熱氣球驚喜現身，邀請球迷一起拍下「台灣精品x 樂天桃猿魔術趴」專屬的美好紀念。

由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的「台灣精品獎」選拔，每年嚴選出臺灣各產業最具代表性的品牌及產品，可說是臺灣產業界的奧斯卡獎，入選品牌企業皆為臺灣之光；並以「台灣精品 Taiwan Excellence」為名，將臺灣驕傲帶向國際，也於國內透過各式活動，分享「讓臺灣最好的產品，進入每個人生活中，無所不在」的理念，與民眾一起活出精彩每一天。

請繼續往下閱讀...

10/9「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」首日，特別由外貿協會董事長黃志芳擔任開球嘉賓，正式開球前，黃志芳董事長特別針對魔術趴主題，與魔術師合作魔術橋段變出棒球，為3天精彩的活動開啟序幕。

台灣精品推出快閃體驗市集，邀請球員、啦啦隊與球迷同樂。（台灣精品提供）

主題日中的「台灣精品快閃體驗市集」，集結了喬山健康科技、鉅田潔淨、達瑞創新、迎廣科技、乾唐軒、稻穗、豪紳纖維科技、創見資訊及瀚雲科技9家臺灣精品獲獎品牌，帶來飛輪健身車、電動折疊自行車、電競主機、空氣淨化器…等運動休閒、資通訊及生活居家各式產品。

10月9日至11日連續3天的「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」，除了精彩的球賽、奇幻的魔術表演，還有集結臺灣之光的「台灣精品體驗市集」及能拍下美照的台灣精品專屬熱氣球，要與大家共同分享；還沒進場的朋友，把握連假到「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」一起同樂、共度歡樂周末。

台灣精品推出快閃體驗市集，邀請球員、啦啦隊與球迷同樂。（台灣精品提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法