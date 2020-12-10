足球》離開皇馬後首次碰頭 C羅稱從未把梅西視為敵人

C羅自2018年離開皇馬以來，首次在場上與梅西碰頭。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙最老牌的兩支足球俱樂部：皇家馬德里和巴塞隆納的比賽一直以來被稱作「世紀德比」（El Clásico），曾加盟皇馬9年的C羅（Cristiano Ronaldo）卻表示，他與巴薩的梅西（Lionel Messi）相處融洽，從未將他視為競爭對手。

C羅自2018年離開皇馬前往尤文圖斯以來，昨首次和梅西在場上碰頭，這兩人在過去12年贏得了11次金球獎。C羅向《Movistar》表示，他一直和梅西保持密切的聯繫，「我從來沒有把他當作競爭對手，他總是為自己的球隊盡力而為，而我也為我的球隊做一樣的事。我和他相處融洽，如果你問他，我相信他也會說同樣的話。但是在足球比賽中，人們總是用對立來製造更多的刺激感。」

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C羅在昨日的歐冠聯賽中兩次12碼罰球得分，幫助這支義大利冠軍隊伍以3：0擊敗巴塞隆納，他希望這場勝利能為尤文圖斯「注入信心」，他們目前在義甲聯賽中排名第四，巴薩則還在努力恢復水準。

C羅說：「雖然巴薩處境艱難，但我相信他們能夠克服，每支球隊都有表現不好的時候，但是巴薩是一支非常出色的球隊。」

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