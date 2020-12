NBA》4年前簽的大爛約 「他」竟成湖人場均最高薪球員

鄧恩。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國媒體《Hoopshype》近日盤點了湖人隊史場均薪水最高的幾名球員,詹姆斯(LeBron James)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布萊恩(Kobe Bryant)等名將都是榜上有名,然而出乎意外之外高居第一的竟是只在湖人待過2個球季的「魯蛋」鄧恩(Luol Deng)。

鄧恩2004年被太陽隊在第一輪第七順位選中,隨後遭交易至公牛,曾在2012-13、2013-14賽季兩度入選明星賽,2016年以4年7200萬(約新台幣20.5億),但表現不如預期,首年出賽56場,場均只貢獻7.6分、和5.3籃板,雙雙寫下生涯新低,隔年遭球團冷凍,只出賽1場。

鄧恩季後與湖人達成買斷協議,剩餘合約攤提3年,直到2022年前分別都要支付鄧恩一年近500萬的薪資,《Hoopshype》指出這代表只打了57場比賽的鄧恩,平均每場能拿到95.7萬美元,暫居湖人隊史場均薪水最高,接下來則是昔日防守悍將B.葛蘭特(Brian Grant)每場61.4萬、當家一哥詹姆斯每場51.1萬、歐尼爾每場22.7萬、中鋒P.加索(Pau Gasol)21.5萬,而傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)每場則只拿20.9萬。

