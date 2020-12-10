NBA》4年前簽的大爛約 「他」竟成湖人場均最高薪球員

鄧恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《Hoopshype》近日盤點了湖人隊史場均薪水最高的幾名球員，詹姆斯（LeBron James）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）等名將都是榜上有名，然而出乎意外之外高居第一的竟是只在湖人待過2個球季的「魯蛋」鄧恩（Luol Deng）。

鄧恩2004年被太陽隊在第一輪第七順位選中，隨後遭交易至公牛，曾在2012-13、2013-14賽季兩度入選明星賽，2016年以4年7200萬（約新台幣20.5億），但表現不如預期，首年出賽56場，場均只貢獻7.6分、和5.3籃板，雙雙寫下生涯新低，隔年遭球團冷凍，只出賽1場。

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鄧恩季後與湖人達成買斷協議，剩餘合約攤提3年，直到2022年前分別都要支付鄧恩一年近500萬的薪資，《Hoopshype》指出這代表只打了57場比賽的鄧恩，平均每場能拿到95.7萬美元，暫居湖人隊史場均薪水最高，接下來則是昔日防守悍將B.葛蘭特（Brian Grant）每場61.4萬、當家一哥詹姆斯每場51.1萬、歐尼爾每場22.7萬、中鋒P.加索（Pau Gasol）21.5萬，而傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）每場則只拿20.9萬。

Most money made per game in Lakers history?



Luol Deng, of course.https://t.co/gLGhxcdLxw — HoopsHype （@hoopshype） December 8, 2020

湖人先前以鄧恩遭受重大傷病為由，向聯盟申請將球隊薪資中移除，盼能藉此擴大薪資空間，不過鄧恩離開湖人，曾轉戰過灰狼，出賽過22場，2019年宣布退休，官方認為鄧恩在湖人隊並未碰到過會影響職業生涯的重大傷害，因此他們的申請最終遭到駁回。

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