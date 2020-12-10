羽球》助戴資穎登世界之巔 幕後功臣賴建誠透露執教心法

世界球后戴資穎（右）與教練賴建誠。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐戴資穎稱霸國際女單羽壇，寫下不少輝煌紀錄，專屬教練賴建誠絕對是最大功臣之一，他日前接受《BWF》專訪，娓娓道來「冠軍教練」的心路歷程。

賴建誠學生時期一路都是校隊選手，大三時為了攻讀研究所選擇高掛球拍，畢業以後到高雄中學服替代役，因而結識戴資穎，一開始先當小戴的陪練員，賴建誠回憶，在那之前很少遇到力氣大的女選手，第一次練球小戴就讓他印象深刻，「她是很有力氣的選手。」

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賴建誠接著進入國家隊，隨後成為戴資穎的專屬教練，並在2016年幫助小戴登上世界球后寶座，賴建誠表示當時並未將世界第一設為目標，注意力都放在場上的表現、以及兩人如何才能合作無間，「比較注重場上的失誤或是需要改進的地方，過程中我也是不斷學習，學著如何帶她、詢問她的感受或狀況如何、不斷調整我們溝通跟合作的模式。」

談及這份工作的難處，賴建誠則說，最困難的地方是找出新的訓練方式，「如果只是跟著過去的經驗，就是一直在走人家走過的路，沒辦法超前，那段過程花了很多心思去思考怎麼讓訓練更有效率。」

Did you know that Lai Chien Cheng was first Tai Tzu Ying's sparring partner before eventually taking over as her coach?#BadmintonUnlimited pic.twitter.com/oE4NZWXTjY — BWF （@bwfmedia） December 9, 2020

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