羽球》助戴資穎登世界之巔 幕後功臣賴建誠透露執教心法

世界球后戴資穎(右)與教練賴建誠。(資料照,BadmintonPhoto提供)

〔體育中心/綜合報導〕台灣一姐戴資穎稱霸國際女單羽壇,寫下不少輝煌紀錄,專屬教練賴建誠絕對是最大功臣之一,他日前接受《BWF》專訪,娓娓道來「冠軍教練」的心路歷程。

賴建誠學生時期一路都是校隊選手,大三時為了攻讀研究所選擇高掛球拍,畢業以後到高雄中學服替代役,因而結識戴資穎,一開始先當小戴的陪練員,賴建誠回憶,在那之前很少遇到力氣大的女選手,第一次練球小戴就讓他印象深刻,「她是很有力氣的選手。」

請繼續往下閱讀...

賴建誠接著進入國家隊,隨後成為戴資穎的專屬教練,並在2016年幫助小戴登上世界球后寶座,賴建誠表示當時並未將世界第一設為目標,注意力都放在場上的表現、以及兩人如何才能合作無間,「比較注重場上的失誤或是需要改進的地方,過程中我也是不斷學習,學著如何帶她、詢問她的感受或狀況如何、不斷調整我們溝通跟合作的模式。」

談及這份工作的難處,賴建誠則說,最困難的地方是找出新的訓練方式,「如果只是跟著過去的經驗,就是一直在走人家走過的路,沒辦法超前,那段過程花了很多心思去思考怎麼讓訓練更有效率。」

Did you know that Lai Chien Cheng was first Tai Tzu Ying's sparring partner before eventually taking over as her coach?#BadmintonUnlimited pic.twitter.com/oE4NZWXTjY