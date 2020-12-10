日職》慘！曾和田中將大齊名 火腿名投每年扣薪已跌破最低保障

北海道日本火腿鬥士先發投手齋藤佑樹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾在夏季甲子園和田中將大一時瑜亮，日本火腿齋藤佑樹今年連一軍都沒登板，昨天被扣薪350萬日圓，剩下1250萬日圓（約338萬台幣），已經跌破菜鳥年的年薪數字，不到一軍保障年薪，相較田中將大尋求大聯盟新合約，兩人命運大不同。

齋藤佑樹在2011年薪為1500萬日圓，從2013年3500萬日圓開始，每年都減薪，昨天減至1250萬日圓，比一軍保障的1600萬日圓還要低，他說，「一整年都沒辦法在一軍投球，我對球團說，『對不起，我會好好治療手肘，明年繼續加油。』」

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齋藤佑樹和田中將大曾在甲子園一時瑜一時瑜亮，田中將大在大聯盟7年就賺了約46.8億元新台幣，大聯盟官網還評估新合約可拿到平均1000-1500萬美元的複數年合約，但齋藤佑樹在日職生涯11年只有賺進6233萬台幣，明年薪資更比菜鳥球季還要更低。

齋藤佑樹每年薪資變化

2011年 1500萬日圓

2012年 3000萬日圓

2013年 3500萬日圓

2014年 2800萬日圓

2015年 2500萬日圓

2016年 2300萬日圓

2017年 2000萬日圓

2018年 1830萬日圓

2019年 1600萬日圓

2020年 1600萬日圓

2021年 1250萬日圓

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