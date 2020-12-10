日職》巨人王牌挑戰MLB太消極 日媒毒舌：會被先驅者嘲笑

菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕巨人王牌菅野智之挑戰大聯盟，但他消極的姿態，讓日本媒體「日刊現代」認為會被挑戰大聯盟的先驅者嘲笑，因為野茂英雄和松井秀喜都是輾斷自己後路赴美挑戰，直言菅野應該要有像他們一樣的決心。

菅野智之前天受訪指出，明年大聯盟球季還不知道會怎麼舉行，最有懸念的還是第一次到異國，不曉得結果會怎麼樣，在這些不安的狀況中也不知自己能否投出水準。因此，菅野智之保留了續留巨人的選項。

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日媒指出，挑戰大聯盟的先驅野茂英雄，在1995年赴美時，前一年因為罷工影響，球季縮減成144場，但野茂英雄還是跟道奇簽下小聯盟合約，即便簽約金有2億日圓，但年薪只有980萬日圓，比在近鐵的1.4億日圓低不少，野茂還是選擇挑戰大聯盟。

松井秀喜也是在選擇挑戰大聯盟時，在記者會邊流淚邊說自己背叛球隊，「如果球隊允許的話，未來我還想在巨人打球。」但是當時的巨人老闆渡邉恒雄卻說，「想回來就回來啊，前提是球隊有位置的話。」

日媒認為，野茂和松井都是日職超一流的球員，在日本持續打球也能獲得一定的球界地位，但他們卻斬斷退路赴美，只為了挑戰自己，貫策強韌意志，結果在大聯盟成功了，「就算能理解疫情帶來的不安，菅野是否有野茂和松井這種強烈的意志令人納悶。」

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