NBA》KO灌籃冠軍的網紅 狂嗆詹皇「誰是俄亥俄州之王」

保羅。

〔記者梁偉銘/綜合報導〕上帝要毀滅一個人之前,必先使其瘋狂!上月在洛杉磯拳擊擂台只花2回合,就KO三屆NBA灌籃冠軍羅賓森(Nate Robinson)後,美國人氣網紅保羅(Jake Paul)似乎得意忘形,當時受訪原本不想和「大帝」詹姆斯(LeBron James)對決的他,如今居然又改口嗆聲要單挑了。

據美媒《LakersDaily》報導,保羅賽後視訊採訪被問及,是否打算和詹皇也來場對決,一度被勝利沖昏頭的他,隨即恢復理智說:「哦,該死 ,他太大隻了。」只不過,語不驚人死不休的人氣網紅,近來卻在個人推特向克利夫蘭同鄉名人下戰帖:「讓我們看看誰是真正的俄亥俄州之王?」同時標註詹皇,挑釁意味十足,已引發各界熱議。

羅賓森36歲,身高175公分、體重82公斤,論體型和年紀,都比起23歲、185公分的保羅吃虧許多,加上保羅今年元月才在生涯首場公開拳賽擊倒另名網紅對手,臨場經驗也佔上風。至於本月30日滿36歲的詹皇,身高206公分、體重116公斤,不但尺寸足足大上好幾號,忙著新賽季的聯盟第一人,恐怕也懶得搭理狂炒話題的網紅叫囂。

Let’s see who the real king of Ohio is? @KingJames