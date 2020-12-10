NBA》KO灌籃冠軍的網紅 狂嗆詹皇「誰是俄亥俄州之王」

保羅。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上帝要毀滅一個人之前，必先使其瘋狂！上月在洛杉磯拳擊擂台只花2回合，就KO三屆NBA灌籃冠軍羅賓森（Nate Robinson）後，美國人氣網紅保羅（Jake Paul）似乎得意忘形，當時受訪原本不想和「大帝」詹姆斯（LeBron James）對決的他，如今居然又改口嗆聲要單挑了。

據美媒《LakersDaily》報導，保羅賽後視訊採訪被問及，是否打算和詹皇也來場對決，一度被勝利沖昏頭的他，隨即恢復理智說：「哦，該死 ，他太大隻了。」只不過，語不驚人死不休的人氣網紅，近來卻在個人推特向克利夫蘭同鄉名人下戰帖：「讓我們看看誰是真正的俄亥俄州之王？」同時標註詹皇，挑釁意味十足，已引發各界熱議。

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羅賓森36歲，身高175公分、體重82公斤，論體型和年紀，都比起23歲、185公分的保羅吃虧許多，加上保羅今年元月才在生涯首場公開拳賽擊倒另名網紅對手，臨場經驗也佔上風。至於本月30日滿36歲的詹皇，身高206公分、體重116公斤，不但尺寸足足大上好幾號，忙著新賽季的聯盟第一人，恐怕也懶得搭理狂炒話題的網紅叫囂。

Let’s see who the real king of Ohio is? @KingJames — Jake Paul （@jakepaul） December 9, 2020

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