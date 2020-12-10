籃球》疫情升溫NCAA仍繼續打? K教練：聯盟必須重新評估狀況

杜克大學總教練「K教練」夏薛夫斯基。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國確診人數在日前已突破1500萬，疫情未見趨緩的情況下NCAA籃球賽季仍持續進行，今日杜克大學總教練「K教練」夏薛夫斯基（Mike Krzyzewski）在賽後發表了嚴厲的批評，呼籲大學籃球必須審慎考慮球季是否該繼續。

今日杜克大學以68比83、15分之差不敵伊利諾大學，賽後夏薛夫斯基接受採訪批評目前NCAA球季在疫情流行下仍繼續進行，不認為會有人對現在打球感到心安，每個人都在擔心。

請繼續往下閱讀...

截止美國時間周三，大西洋沿岸聯盟ACC（Atlantic Coast Conference）本周有4場比賽取消，而美國又新增22萬確診病例。

夏薛夫斯基說:「我不確定是誰在帶領大學籃球......是委員會來做的......而任何由委員會在處理疫情狀況的事上並不機靈。」

夏薛夫斯甚至補充說:「我們只是吃力地度過這關。我知道NCAA擔心的是最後一場比賽，他們對我們現在進行的比賽並不那麼同等擔心。」

夏薛夫斯基也表示，現在的防疫協定不會允許大量的學生運動員在假期時回家，並且他擔心美國的感染率上升後可能帶來的影響，「大家都說未來六周會是最慘的，對我來說已經夠糟了。」並再次呼籲要重新做評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法