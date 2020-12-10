晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 籃球 學生籃球

籃球》疫情升溫NCAA仍繼續打? K教練：聯盟必須重新評估狀況

2020/12/10 09:26

杜克大學總教練「K教練」夏薛夫斯基。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國確診人數在日前已突破1500萬，疫情未見趨緩的情況下NCAA籃球賽季仍持續進行，今日杜克大學總教練「K教練」夏薛夫斯基（Mike Krzyzewski）在賽後發表了嚴厲的批評，呼籲大學籃球必須審慎考慮球季是否該繼續。

今日杜克大學以68比83、15分之差不敵伊利諾大學，賽後夏薛夫斯基接受採訪批評目前NCAA球季在疫情流行下仍繼續進行，不認為會有人對現在打球感到心安，每個人都在擔心。

截止美國時間周三，大西洋沿岸聯盟ACC（Atlantic Coast Conference）本周有4場比賽取消，而美國又新增22萬確診病例。

夏薛夫斯基說:「我不確定是誰在帶領大學籃球......是委員會來做的......而任何由委員會在處理疫情狀況的事上並不機靈。」

夏薛夫斯甚至補充說:「我們只是吃力地度過這關。我知道NCAA擔心的是最後一場比賽，他們對我們現在進行的比賽並不那麼同等擔心。」

夏薛夫斯基也表示，現在的防疫協定不會允許大量的學生運動員在假期時回家，並且他擔心美國的感染率上升後可能帶來的影響，「大家都說未來六周會是最慘的，對我來說已經夠糟了。」並再次呼籲要重新做評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。