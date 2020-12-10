日職》巨人8億網羅橫濱不動一棒！ 陽岱鋼地位更尷尬

巨人搶下橫濱外野手梶谷隆幸。（圖片擷取自橫濱官網）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《體育報知》報導，讀賣巨人將以4年8億日圓搶下本季行使自由球員權利的橫濱DeNA左打外野手梶谷隆幸，新賽季將會披上背號13號球衣。

綜合球界相關人士的消息指出，梶谷先向橫濱表達下季想在巨人打球的意願，隨後才與巨人連繫，他也很感激培養他14年的球團願意讓他行使自由球員權利。

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連2年在日本一遭軟銀橫掃的巨人，休賽季以強化打線為目標，本季是球隊不動一棒的梶谷隆幸繳出打擊率3成23、19轟53分打點的成績，身為左打的梶谷隆幸對左投也有3成15的打擊率，得點圈打擊率也有3成，巨人球團副代表大塚淳弘也稱讚他的身體素質很好、打擊力量很好、速度很快，能讓球團有更多選擇。

梶谷隆幸預計將會成為球隊的右外野手，日媒也推測下季巨人的打線有可能會做出變動，原先季中固定不動一棒吉川尚輝與五棒丸佳浩，這兩個打序梶谷隆幸都能勝任，因此在排序上有著很大的彈性，但不論如何改變，打線的攻擊力都會向上提升。

台灣好手陽岱鋼的地位在梶谷隆幸加盟後恐變得更加尷尬，今年大部分都在二軍出賽的陽岱鋼，雖繳出好成績卻沒有獲得太多的一軍先發機會。日媒先前就坦言，即使還剩下一年合約，但陽岱鋼目前的處境就像戰力外。

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人推特）

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