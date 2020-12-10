MLB》一舉補強輪值加明星野手 傳洋基正醞釀大型交易

海盜隊泰倫與貝爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季靜悄悄的洋基隊，傳出與海盜隊商討一筆交易，內容涉及了右投泰倫（Jameson Taillon）與明星一壘手貝爾（Josh Bell）。

《匹茲堡郵報》的記者 Jason Mackey 透露這項消息，目前仍不確定雙方對於這筆交易的認真程度，以及交易的實際規模，但他認為海盜與洋基是個很有趣的組合。

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美媒分析，這兩個包裹交易成真的話將會是筆大交易，泰倫與貝爾是海盜陣中最為人熟知的兩位球員，不過由於海盜在最近幾季的競爭力應難以搶灘季後賽，所以交易擁有實績的兩人換取未來的資產會是合理的選擇。

泰倫在2019年受傷僅投7場，隨後動了TJ手術導致2020年整季報銷，但他在2018年32場先發繳出191.1局、14勝10敗，防禦率3.20的成績，而且2021、2022賽季泰倫仍在仲裁年，球團還能夠便宜控制他2年。同時泰倫的復健況狀良好，只要健康的話將會對輪值有很大的幫助，下季洋基隊除了柯爾（Gerrit Cole）外，幾乎沒有能稱得上是二號先發的人選。

不過美媒認為，貝爾如果來到洋基隊會很尷尬，因為一壘目前已經有維特（Luke Voit）、福特（ Mike Ford），指定打擊也有史坦頓（Giancarlo Stanton）卡位。

貝爾在2019年賽季打出生涯年，單季37轟，打擊率2成77，攻擊指數0.936，今年他在縮水賽季的表現萎靡，敲出8轟，打擊率下滑道2成26，攻擊指數是生涯新低的0.669。

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